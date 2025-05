Vitória x Defensa y Justicia: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca da primeira vitória na Copa Sul-Americana, o Vitória recebe o Defensa y Justicia nesta terça-feira (6), às 19h (de Brasília), no Barradão, pela quarta rodada da competição. Assim como o Rubro-Negro, o time argentino também possui dois pontos no Grupo B e ainda não triunfou no torneio.

Porém, com um saldo de gols melhor, o Leão da Barra ocupa a terceira colocação, enquanto o Falcão amarga a lanterna da chave. No primeiro jogo entre as equipes, pela segunda rodada da Sula, empate em 0 a 0 na Argentina. Confira as principais informações do confronto.