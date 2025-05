Veja os jogadores com mais jogos pelo Fluminense no ano

Ao vencer o Sport por 2 a 1, no último sábado (3), o Fluminense chegou aos 28 jogos na temporada. Titular no triunfo, válido pela sétima rodada do Brasileirão, o goleiro Fábio, dessa forma, é o jogador com mais atuações pelo Flu no ano.

São 24 partidas para o arqueiro de 44 anos, que só ficou fora das três primeiras partidas na temporada, além de se ausentar no duelo contra o Unión Española (CHL), pela Sul-Americana. Saiba, então, qual é o top-10 de jogadores mais utilizados pelo clube em 2025.