Veja motivos que levaram São Paulo chegar com antecedência para jogo na Libertadores

A delegação do Tricolor do Morumbis está presente no país vizinho com 48 horas antes do confronto com o Alianza Lima / Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (07), o São Paulo enfrenta o Alianza Lima pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. De olho no regulamento e, principalmente, na logística da viagem ao Peru, a delegação chegou ao país com dois dias de antecedência para o confronto, que vale a manutenção da liderança do Grupo D da competição internacional. O elenco embarcou na tarde do último domingo, após uma atividade no CT da Barra Funda. Normalmente, em viagens com mais de quatro horas de duração, a delegação se desloca com 24 horas de antecedência. Como a distância até o Peru é de cinco horas, o São Paulo optou por antecipar a ida. A equipe só costuma viajar na véspera quando o trajeto é mais curto e não afeta a preparação.