Vasco e Diniz buscam solucionar entrave financeiro para concretizar acordo

Conversas avançam, e clube carioca deve esticar a corda na questão financeira para contar com o retorno do treinador para a sequência do ano / Crédito: Jogada 10

O Vasco segue na busca por um novo treinador para a sequência da temporada. Assim, o clube mantém as conversas com seu plano A, Fernando Diniz, que também tem o interesse de reassumir o cargo. Ambos os lados querem um final feliz na negociação, porém a questão financeira ainda é um entrave, visto que a diferença entre os valores, no momento, ainda é significativa. A informação é do portal “ge. As conversas são cercadas de otimismo. Afinal, o profissional acredita que a boa relação com Pedrinho é essencial para aceitar a proposta cruz-maltina. Eles têm uma boa relação e vontade de trabalharem juntos, algo que deve acontecer em breve. O estilo de jogo do treinador campeão da Libertadores pelo Fluminense e com passagem pela Seleção Brasileira é um dos sonhos do mandatário.