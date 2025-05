Vasco atualiza situações clínicas de Freitas e Loide

O zagueiro teve uma lesão parcial da fáscia plantar, já retornando ao Rio de Janeiro para iniciar recuperação. O angolano, por sua vez, sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, mas exames de imagem não constatarão lesão. Dessa forma, ele segue com o elenco rumo à Venezuela, onde o Vasco encara o Puerto Cabello (VEN), nesta quarta (7), pela Sul-Americana.

O Vasco divulgou boletim médico nesta segunda-feira (5), dia seguinte à derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, informando as situações de Lucas Freitas e Loide Augusto. Ambos deixaram o campo contra o rival paulista ainda no primeiro tempo por problemas físicos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Erros individuais tornam-se tônica do Vasco no Brasileirão

Além disso, o clube também anunciou que dois jogadores da base se juntaram ao restante do grupo já nesta segunda, em Brasília, antes do voo. São eles o zagueiro Lyncon e o meia Lukas Zuccarello. Antes fora da relação divulgada pelo clube para a sequência de três jogos longe do Rio, ambos estarão à disposição de Felipe Loureiro para o duelo com o Puerto Cabello. A bola rola às 19h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.