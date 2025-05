Vasco aposta em desejo de Coutinho para manter meia após empréstimo

Philippe Coutinho ainda não tem destino definido após o fim do empréstimo com o Vasco, marcado para 30 de junho. O meio-campista está em conversas com o Aston Villa, clube inglês com o qual possui contrato até junho de 2026, para decidir os próximos passos da carreira.

A diretoria cruz-maltina vê com bons olhos a permanência do camisa 11 e trata a renovação como prioridade. Segundo informações do “ge” desta segunda-feira (5), a expectativa maior gira em torno de um novo empréstimo, embora haja esperança de que o jogador possa negociar uma rescisão com o Aston Villa, o que abriria caminho para um vínculo definitivo com o clube carioca.