Torcedor do Cruzeiro denuncia agressões da PM após vitória sobre o Flamengo

Guilherme Guerra, de 27 anos, diz que estava saindo do estádio com outros torcedores quando foi surpreendido pelos militares

Um torcedor do Cruzeiro fez uma denúncia e alega agressão de policiais militares na esplanada do Mineirão após a vitória do clube celeste sobre o Flamengo por 2 a 1, no domingo , pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vítima é o jornalista Guilherme Guerra, de 27 anos. Ele afirma ter recebido golpes de cassetete enquanto comemorava o resultado da partida com outros torcedores, na saída do setor amarelo. As agressões estão em registro de vídeo.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que, por meio do Comando de Missões Especiais (CME), informou que, durante a partida, alguns torcedores começaram a se aglomerar na saída do Portão C. De acordo com a nota, os torcedores impediram a passagem no local, “fazendo gestos obscenos” para o Pelotão do Batalhão de Choque.

“O policial deu um golpe de cassetete no meu queixo. Eu uso óculos e ele caiu no chão. Uma das lentes soltou”, complementou.

“A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do Comando de Missões Especiais (CME), informa que durante partida válida pelo Campeonato Brasileiro entre Cruzeiro X Flamengo, nesse domingo (05.05), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, alguns torcedores começaram a se aglomerar na saída do Portão C, impedindo a livre passagem pelo local e, ao mesmo tempo, fazendo gestos obscenos para o Pelotão do Batalhão Choque empregado no local, além de cânticos insultando a PMMG.

Diante de tal situação, após a primeira intervenção da segurança privada, os torcedores do Cruzeiro continuaram com os insultos e impedindo o fluxo de pessoas, gerando risco a segurança da dispersão do Estádio. Ato contínuo, começaram uma confusão generalizada, que demandou uso de força para dispersar a multidão.

Um indivíduo foi preso em flagrante pelo crime de resistência, após empurrar um dos militares da equipe. O militar foi atendido no posto médico do Estádio em razão de escoriações leves”.