Santos renova com Gabriel Bontempo até o fim de 2028

Essa é a segunda renovação do clube com o jovem atleta em três meses; vínculo anterior tinha validade até 2027

O Santos estendeu novamente o contrato do jovem Gabriel Bontempo, que agora permanece vinculado ao clube até dezembro de 2028. Anteriormente, o acordo com o meio-campista ia até o ano de 2027, após renovação realizada em fevereiro.

“Feliz pela renovação e por ter conseguido me manter no elenco, por ter ganhado meu espaço. As coisas acontecem rápido, mas eu já visualizava essa oportunidade e, graças a Deus, ela veio. Sempre foi um sonho representar o Santos e jogar no profissional”, declarou.

O jovem Gabriel Bontempo iniciou o ano com destaque na Copinha, marcando dois gols em cinco jogos, e logo subiu ao elenco profissional do Santos. Estreou no Paulistão contra o Velo Clube e marcou seu primeiro gol na Vila Belmiro diante do São Paulo. Agora soma 18 partidas, com um gol e duas assistências. O meia, aliás, revelou seus sonhos para o futuro.

“Tenho como plano ser campeão com o Santos, ter uma história bonita no clube e depois também poder jogar na Europa, quem sabe chegar um dia à Seleção Brasileira”, revelou o Gabriel Bontempo.