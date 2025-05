Renato deve preservar titulares do Fluminense novamente pela Sul-Americana

Vale lembrar que diante do Unión Española, no Chile, pela terceira rodada, o Tricolor foi a campo com um time alternativo e empatou por 1 a 1. Como ainda tem uma vantagem na classificação e o próximo adversário é frágil, a intenção, segundo o portal “ge”, é manter a estratégia na próxima rodada.

Como fez na partida anterior pela Sul-Americana, o técnico Renato Gaúcho pretende poupar as principais peças do Fluminense diante do San José , na próxima quinta-feira (8), na Bolívia. Assim, o foco é fazer o time titular descansar e dar oportunidade a reservas e jovens do elenco para aumentar a rotatividade e o ritmo de jogo.

A partida acontece no estádio Hernando Siles, na altitude de 3.637 metros acima do nível do mar de La Paz. Um fator complicado, pois a saturação de oxigênio é reduzida em cerca de 33% em relação ao nível do mar. Concretamente, os jogadores podem sofrer com falta de ar, tontura e fadiga, entre outros sintomas.

Quando enfrentou o San José, no Maracanã, Renato também poupou os titulares, e os reservas deram conta do recado. Em campo, uma goleada segura por 5 a 0. A delegação tricolor vai viajar na quarta-feira pela manhã para La Paz. Afinal, o time fará um treino à tarde na Bolívia, no Centro de Alto Rendimento Guido Loayza, do Bolívar, para se ambientar com a altitude.

Falta de tempo para treinar

Desde que assumiu o comando do Fluminense, Portaluppi tem reclamado da falta de treino para treinar, visto que o calendário conta com jogos em um curto espaço de tempo. Incomodado, o treinador tem buscado soluções para driblar o problema e diante do Unión Española não viajou e ficou com os titulares no Rio de Janeiro.