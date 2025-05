Recuperado de lesão, Renato Augusto pode ganha nova chance no Fluminense

O técnico Renato Gaúcho deve poupar os titulares do Fluminense no duelo com o San José pela Sul-Americana. Nesse sentido, Renato Augusto, que está recuperado de uma cirurgia no ombro esquerdo, pode ter nova oportunidade. Presente no banco de reservas diante do Sport, o jogador não entrou, já que o Tricolor passava por apuros na tentativa de virar o placar, algo que aconteceu apenas no último minuto, no Maracanã.

Diante disso, Portaluppi teceu elogios aos meio-campista, que ainda não conseguiu deslanchar com a camisa do clube de Laranjeiras e ter uma sequência positiva.