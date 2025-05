Prazo para definição do novo técnico tem a mão de Rodrigo Caetano

Diretor de seleções da CBF faz trabalho de observação acompanhando jogos in loco no País para fechar a pré-lista a ser entregue à Fifa em 18/5

Não me surpreende o fato de Rodrigo Caetano estipular como prazo até a semana que vem para a definição do novo técnico da Seleção Brasileira. Tal decisão não tem apenas o dedo, mas a mão do diretor de seleções da CBF. Mais até do que o presidente Ednaldo Rodrigues.

Conversei pessoalmente com o dirigente em março de 2024 durante viagem à Europa para a cobertura dos dois amistosos contra Inglaterra, em Londres, e Espanha, em Madri. Na ocasião, pude entrevistá-lo para o Jogada10 e seu discurso ávido por ver as coisas funcionando logo em seu segundo mês de trabalho no começo da Era Dorival me chamou grande atenção.