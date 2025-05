Pitta marca nos acréscimos, e Bragantino vence Mirassol

Com gol de Isidro Pitta nos acréscimos, o Bragantino venceu o Mirassol por 1 a 0, nesta segunda-feira (5), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 7ª rodada do Brasileirão. Na estreia da “nova casa”, o Massa Bruta foi melhor e acertou duas bolas no travessão. Quando o jogo caminhava para um empate sem gols, no entanto, o camisa 9 aproveitou sua única chance e decidiu.

Dessa forma, o Bragantino chega a 16 pontos, iguala a pontuação do líder Palmeiras e ocupa o segundo lugar do Brasileirão. Já o Mirassol, que foi vazado pelo 14º jogo consecutivo, é o 16º colocado, com sete pontos. O Massa Bruta volta a campo no sábado (10), às 18h30 (de Brasília), contra o Grêmio, em Porto Alegre, enquanto o Leão Caipira recebe o Corinthians, no mesmo dia e horário, no Campos Maia.