Pedro Caixinha aciona Santos na Fifa por multa rescisória

Português quer pagamento à vista, enquanto Peixe deseja parcelar o valor e promete quitação antes do fim da gestão de Marcelo Teixeira

O técnico Pedro Caixinha não está satisfeito e acionou o Santos na Fifa. O treinador português cobra o pagamento da multa rescisória de cerca de 2 milhões de euros (equivalentes a cerca de R$ 15 milhões). Ele quer pagamento à vista, enquanto o clube quer parcelar o valor e promete quitar a dívida antes do término da gestão de Marcelo Teixeira, em 2026. A informação é do “ge”.

O staff de Caixinha se apoia em uma cláusula contratual que prevê o pagamento da multa rescisória em até dez dias após a demissão. O treinador rechaça o parcelamento proposto de três anos.

Do outro lado, o o Santos não tem caixa para arcar com os R$ 15 milhões de uma vez só e tenta negociar os termos. O clube argumenta que “nem clubes árabes pagam rescisões à vista”, segundo as palavras de um dirigente.

A intenção do Santos é continuar insistindo no acordo, mesmo com o processo na Fifa. Já a equipe de Caixinha se sente resguardada pelos termos contratuais e, até por isso, acionou a Fifa assim que terminou o último prazo de pagamento, na última sexta-feira, 2 de maio.

Caso o assunto não haja acordo, o Santos pode, em um processo, na última instância, sofrer um transfer ban. Porém, o assunto ficará a cargo do departamento jurídico.