Palmeiras treina de olho no Cerro Porteño e tem a volta de Marcos Rocha

O Palmeiras voltou a treinar após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília, no último domingo, pelo Brasileirão. Agora, a equipe vira a chave e foca no duelo contra o Cerro Porteño, na quarta-feira (7), no Paraguai, pela Libertadores.

Os titulares contra o Vasco fizeram apenas trabalho regenerativo, enquanto os demais jogadores foi a campo. Assim, a novidade foi o retorno de Marcos Rocha, recuperado de uma edema em uma das panturrilhas. O lateral-direito segue em transição entre as parte física e técnica.