Palmeiras observa mercado e busca contratação de goleiro

No elenco atual, Verdão tem Weverton, Marcelo Lomba e a cria da academia, Mateus, entre as opções atuais

O Palmeiras consultou a situação do goleiro Rafael Grando, do Grêmio, mas as conversas não avançaram e a negociação esfriou. Diante do cenário, a diretoria segue mapeando o mercado para reforçar a posição já de olho em 2026.

Issio porque Weverton, titular da meta alviverde desde 2018, tem 37 anos e contrato até o fim de 2026. Seu reserva imediato, Marcelo Lomba, de 38, tem vínculo até o final desta temporada. Como terceira opção, o clube conta com Mateus, de 23 anos e que ainda não estreou como profissional, embora já integre oelenco principal. Ele disputou sete partidas pelo time sub-23 do Portimonense, de Portugal.