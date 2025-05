Mulher de Paquetá desabafa: ‘Vivendo um pesadelo há dois anos’

Lucas Paquetá, do West Ham, segue sendo investigado pela Federação Inglesa de Futebol por supostamente ter forçado cartões amarelos intencionalmente para beneficiar apostadores. Desde que a investigação começou, a situação tem afetado o desempenho do brasileiro em campo. Caso seja considerado culpado, Paquetá pode ser banido do futebol para sempre, sem a possibilidade de atuar em qualquer liga. A pressão é tão grande que, no jogo contra o Tottenham, ele deixou o campo chorando após receber um cartão amarelo.

Dessa maneira, Maria Eduarda Fournier, esposa de Paquetá desde 2018, saiu em defesa do jogador nas redes sociais.