Mastriani sente dores em treino e deve desfalcar Botafogo na Libertadores

Cheio de desfalques, o Botafogo ganhou mais um problema para o próximo jogo da Libertadores. O atacante Mastriani sentiu dores musculares no treino desta segunda-feira (5) e deve desfalcar o Alvinegro contra o Carabobo, nesta terça (6), às 19h (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, na Venezuela, pela 4ª rodada da fase de grupos. Assim, o número de lesionados sobe para seis.

O jogador uruguaio chegou a viajar normalmente para a Venezuela, mas se queixou de dores para o departamento médico após o café da manhã, de acordo com o “ge”. Dessa forma, o atacante foi preservado das atividades com bola com o restante do elenco e realizou apenas trabalhos internos com a equipe de fisioterapia.