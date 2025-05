Mano esboça fazer duas mudanças no time do Grêmio para jogo da Sul-Americana

Lateral-esquerdo Marlon e meio-campista Edenílson não têm condições de atuar pelo Imortal contra o Atlético Grau, no Peru / Crédito: Jogada 10

A quebra da sequência negativa de seis partidas sem vencer deu uma injeção de ânimo no Grêmio, que agora muda seu foco para a Sul-Americana. Depois da vitória sobre o Santos no Brasileiro, no último domingo (04), o Imortal já iniciou a preparação para o compromisso no torneio continental. Inclusive, o técnico Mano Menezes precisará realizar pelo menos uma mudança na equipe inicial para enfrentar o Atlético Grau, no Peru. Em comparação aos titulares que enfrentaram o Peixe, o lateral-esquerdo Marlon não poderá estar em campo. Afinal, ele disputou a primeira fase do torneio pelo Cruzeiro. Caso o Tricolor gaúcho avance, ele poderá atuar somente a partir das oitavas de final. Deste modo, Lucas Esteves provavelmente retornará aos 11 iniciais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O meio-campista Edenilson é outro possível desfalque, que passará por exame para saber se sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Depois do triunfo na Arena, no último domingo, o comandante indicou a tendência de escalar Alysson Edward como seu substituto. “Todos serão importantes, e quando temos uma estrutura bem formada, quando não jogar um, o outro vai entrar, e a expectativa é que produza bem. Alysson entrou bem, é um jogador que dá uma passagem de jogada aguda pela direita, que Edenílson, por característica, não vai dar”, sinalizou o treinador. “Vamos ter a oportunidade no jogo da Sul-Americana para ver como a equipe se comporta desde o início sem ele. Futebol é assim, as coisas vão se arrumando, e às vezes se arrumam de maneira diferente até do que o próprio treinador imagina. E a gente procura respeitar o campo”, complementou Mano. Outras possíveis modificações no Grêmio Outro atleta que seguirá como baixa é Villasanti. O volante paraguaio, que não enfrentou o Santos por ter cumprido suspensão automática, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Há chances de Mano também optar por preservar o zagueiro Wagner Leonardo e o meio-campista Cuéllar devido ao desgaste. Tal decisão também priorizaria a partida contra o Bragantino no próximo sábado (10), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena.