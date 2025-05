Jogador do América-MG é preso em flagrante por injúria racial em derrota para o Operário

Caso ocorreu na noite do último domingo, pela sexta rodada da Série B do Brasileirão, e terminou com três jogadores na Polícia

A vitória do Operário-PR sobre o América-MG na noite de domingo (04), pela sexta rodada da Série B, terminou em caso de Polícia em Ponta Grossa, no Paraná. Isso porque o meia Miguelito, do Coelho, acabou preso em flagrante após ser acusado de proferir injúrias raciais contra o atacante Allano durante a partida. A denúncia partiu do próprio jogador, com testemunho do volante titular do clube paranaense.

Segundo depoimentos, a agressão verbal ocorreu aos 30 minutos do primeiro tempo, logo após uma disputa de bola e marcação de falta em favor do time paranaense. O boliviano teria se dirigido a Allano com a expressão “preto do caral**” em meio a um desentendimento no lance, conforme relatos da vítima e do volante Jacy. Ambos prestaram depoimento e reforçaram a denúncia junto à Polícia Civil.