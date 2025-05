Hulk também ficará fora de jogo do Atlético pela Sul-Americana

O atacante Hulk seguirá como desfalque no Atlético pela Sul-Americana. Suspenso do jogo desta segunda-feira (5) contra o Juventude, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 7 também será ausência no duelo de quinta (8), contra o Deportes Iquique-CHI, pela competição internacional. A informação é da Itatiaia.

Afinal, Hulk permanecerá em Belo Horizonte, onde fará trabalhos específicos de fortalecimento muscular ao longo da semana. Nesse cenário, o jogador tem chance de voltar no domingo (11), contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Essa partida, por sinal, deve marcar o retorno do Galo à Arena MRV após instalação do gramado sintético no estádio.