Grêmio conversa com empresas para possível troca de fornecedora de material esportivo

Contrato do Imortal com a Umbro expira ao final do ano. Clube tem tratativas com as companhias Mizuno, New Balance e Nike

O Grêmio já se movimenta para definir se a melhor escolha será fechar um acordo com um novo fornecedor de material esportivo. Isso porque o seu contrato com a Umbro, sua atual parceira, expira ao fim do ano. Assim, pelo cenário atrativo, outras empresas do ramo já encaminham ofertas ao Imortal. Com isso, pelos processos de aprovação e produção do enxoval da temporada seguinte, há a necessidade de um acerto até julho, sendo o prazo final.

O Tricolor gaúcho conversa com a própria Umbro para uma possível ampliação do vínculo. Ao mesmo tempo, há contatos com a Mizuno, New Balance e Nike, que sinalizaram o desejo de enviar propostas. O pensamento da atual diretoria é chegar a um acordo com a empresa que indicar o pagamento da maior quantia. Levando em consideração o atual vínculo com a Umbro, a companhia inglesa faz um investimento anual de R$ 10 milhões, de maneira fixa. Ainda há o pagamento de algumas bonificações por metas em contrato. Entre eles pelo percentual de comercialização de peças.