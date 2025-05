Goiás assume liderança da Série B após virada sobre o Avaí

O Goiás assumiu a liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro após vencer, de virada, o Avaí por 2 a 1, nesta segunda-feira (5/5). O jogo foi pela 6ª rodada e aconteceu na Serrinha, casa do Goiás. O time esmeraldino viu os avaianos saírem na frente com gol de JP, mas ainda no primeiro tempo, Pedrinho e Lucas Lovat viraram o placar.

Com a vitória, o Goiás chegou aos 13 pontos e assumiu a liderança provisória, superando o Remo (12 pontos). No entanto, o time ainda pode perder a ponta para Cuiabá (11 pontos) ou CRB (10), que se enfrentam nesta terça-feira, em Maceió, casa do CRB. Ou o VilaNova (10 pontos) que visita o Athletico-MG. Já o Avaí, que sonhava com a liderança, perdeu a invencibilidade. Assim, estacionou nos 11 pontos e caiu para a terceira posição.