Gabigol evita polêmica após decidir pelo Cruzeiro: ‘Tentam me pintar como Bad Boy’

Artilheiro do time mineiro na temporada, camisa 9 marcou contra o Flamengo, seu ex-time e preferiu focar no momento atual Celeste

Gabigol foi o nome da noite ao decidir o confronto entre Cruzeiro e Flamengo, pela sétima rodada do Brasileirão, no Mineirão, no domingo (04) No primeiro encontro com o Rubro-Negro após deixar o clube em dezembro de 2024, ele marcou no rebote do pênalti que havia desperdiçado e garantiu os três pontos para o time mineiro. Na entrevista ao fim da partida, o camisa 9 afirmou que não é um “Bad Boy”.

Mesmo saindo do banco de reservas na maior parte do tempo sob o comando de Leonardo Jardim, Gabigol lidera a artilharia do Cruzeiro na temporada. Ele já balançou as redes oito vezes, duas delas no Brasileirão, e disputou 16 jogos em 2025. O atacante também elogiou o técnico da equipe celeste.