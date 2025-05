Forest empata com Crystal Palace e se complica na briga por vaga na Champions

Crystal Palace e Nottingham Forest ficaram no empate por 1 a 1 nesta segunda-feira (5), na partida de encerramento da 35ª rodada da Premier League. Eze, de pênalti, abriu o placar para os donos da casa no Selhurst Park, em Londres, mas o zagueiro brasileiro Murilo confirmou o empate. Ambos os gols foram marcados no segundo tempo e o time londrino esteve mais perto da vitória, mas parou na trave nos minutos finais do jogo. Restam somente mais três rodadas para encerrar o Campeonato Inglês, que já tem o Liverpool como campeão.

O Nottingham Forest caiu de rendimento nesta reta final de Premier League e, após chegar a brigar pelo título, pode sequer conseguir uma vaga na próxima edição da Champions. Com o empate fora de casa, o time segue na 6ª posição, com 61 pontos, e tem somente uma vitória nas últimas cinco rodadas do Campeonato Inglês. Ao todo foram três derrotas, um empate e um triunfo.