Fluminense recebe taça do Mundial de Clubes nesta semana; veja a programação

Tricolor levará o troféu para locais bem conhecidos do Rio de Janeiro: Santuário Cristo Redentor, Laranjeiras, Maracanã e Pão de Açúcar / Crédito: Jogada 10

O Fluminense irá receber, nos próximos dias 7 e 8 de maio, a taça do Mundial de Clubes da FIFA. Durante os dois dias, o Tricolor levará o troféu para pontos turísticos do Rio de Janeiro, onde os torcedores poderão conhecê-lo e posar para fotos. Assim, os sócios terão direito a benefícios exclusivos. Com isso, a taça passará por Santuário Cristo Redentor, Laranjeiras, Maracanã e Pão de Açúcar. No primeiro deles, ela ficará exposta para os visitantes do principal cartão postal do Rio de Janeiro das 7h30 às 9h, do dia 7 (quarta-feira). Os sócios do clube poderão levar três acompanhantes, com direito a transporte de ida e volta. Os interessados deverão participar do sorteio que acontece no Programa de Experiências do Sócio Futebol, por 400 pontos.

Na sequência, a taça irá para a sede de Laranjeiras. Lá, os torcedores poderão conhecer o troféu e tirar fotos no Salão Nobre das 13h às 20h. O Fluminense, então, vai disponibilizar 100 "fast pass", que darão direito aos sócios que resgatarem a uma fila especial, com acesso mais rápido, por 350 pontos. Além disso, haverá 10 convites para uma área vip reservada, com direito a buffet, com resgate por 600 pontos. No dia seguinte, o troféu estará no Maracanã. Primeiro, haverá um ensaio de fotos no campo e, na sequência, ela ficará atrás do gol das 11h às 13h. Dez sócios poderão acompanhar o ensaio fotográfico, e a experiência estará disponível no Programa de Experiências do Sócio Futebol por 1000 pontos. Dessa forma, o último destino será mais um cartão postal da cidade. Ela subirá o Pão de Açúcar, disponível para fotos com os torcedores a partir das 16h. Dez associados poderão acompanhar de perto e deverão participar do sorteio que estará disponível para resgate por 400 pontos.