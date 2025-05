Flamengo recebe taça do Mundial de Clubes em seu museu na Gávea

O Flamengo recebe a taça do Mundial de Clubes da Fifa a partir desta segunda-feira (5). Assim, o troféu chegou à sede da Gávea na parte da manhã e ficará disponível para visitação do público até 20h (de Brasília) de terça-feira (6), no Museu do clube. O projeto do objeto de desejo das 32 equipes que disputam o torneio contou com a colaboração da joalheria Tiffany & Co.

Dessa forma, associados não pagam ingresso para a visita, enquanto os sócios-torcedores podem resgatar experiências para reservar horário gratuitamente. Por outro lado, aqueles que não tiverem pontos disponíveis pagam meia entrada.