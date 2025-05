Flaco López se envolve em acidente de trânsito após treino do Palmeiras

O atacante Flaco López, do Palmeiras, se envolveu em um acidente de carro na tarde desta segunda-feira (5), em Alphaville, em São Paulo. Ao retornar do treino na Academia de Futebol, o jogador, que estava na direção do veículo, colidiu com um motociclista, identificado como Sandro Martins.

Mesmo sem ferimentos graves, Sandro recebeu atendimento no local. De acordo com a assessoria de imprensa do jogador, Flaco forneceu todas as informações necessárias à Polícia para o registro de um Boletim de Ocorrência e segue à disposição.