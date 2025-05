Ex-Manchester City se reinventa em nova carreira e lidera marca de R$ 85 milhões

A trajetória de Reece Wabara, que iniciou sua carreira no futebol profissional como lateral-direito, hoje é uma das mais emblemáticas transformações entre atletas britânicos. Revelado pelo Manchester City, ele chegou a atuar pela equipe principal em 2011. Contudo, depois de empréstimos e passagens por clubes como Doncaster Rovers e Barnsley, optou por se aposentar dos gramados em 2017, aos 26 anos.

Mesmo durante sua jornada no futebol, o inglês já demonstrava interesse por outros caminhos profissionais. Com apoio de seu amigo Lewis Morgan, cofundador da marca de moda feminina ‘PrettyLittleThing’, Wabara fundou a ‘Manière De Voir’ em 2013. A empresa começou de forma modesta, com o ex-atleta equilibrando suas atividades entre os treinos e a operação da marca, quando ele ainda a conduzia diretamente do próprio quarto.