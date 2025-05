Ex-jogador condena resposta de Gabigol após vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo

O ex-lateral-esquerdo e atualmente comentarista do SporTV entende que a afirmação do jogador foi desrespeitosa com a torcida cruzeirense.

A derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Cruzeiro , pela sétima rodada do Brasileirão, teve requintes de crueldade. Isso porque Gabigol, que se tornou um dos principais ídolos da história do Rubro-Negro, marcou o gol da vitória na reta final do embate. Após o fim da partida, o atacante se declarou ao time carioca, mas tal atitude não teve a aprovação de Ramon Motta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O Gabigol, com a camisa do Cruzeiro, falou que torce para o Flamengo, que comemora e vê todos os jogos. Ele falou muito do Flamengo. Eu, se fosse torcedor do Cruzeiro, falaria: ‘Opa, calma aí’. Eu sei que ele tem identificação com o Flamengo, é normal o jogador se sentir à vontade no clube que ele foi campeão, onde ele é muito ídolo, mas ele está vestindo a camisa do Cruzeiro agora. Ele tem que dar uma ponderada nas falas”, argumentou Ramon durante sua participação no programa “Seleção SporTV”.

O atacante entrou aos 43 minutos da segunda etapa e foi protagonista em momento decisivo do jogo. Ele ficou responsável por cobrar pênalti já nos acréscimos. Rossi defendeu em um primeiro momento, mas, no rebote, Gabigol assegurou a vitória da Raposa.

Gabigol se derreteu pelo Flamengo em fala polêmica

Posteriormente, o jogador detalhou como é sua relação com o clube depois de sua saída. A propósito, frisou que não teve qualquer problema de relacionamento com ex-companheiros e sim com o e-mandatário, Rodolfo Landim.

“Não comemorei por respeito ao Flamengo. Foi o time onde eu mais joguei, foi o time que me deu tudo. Eu vejo todos os jogos, quando é campeão eu comemoro também. Falo com muitos jogadores, com a comissão técnica também. O que aconteceu comigo foi com o presidente. Não foi com o resto das pessoas, com o clube em si”, explicou Gabigol, em entrevista para a CazéTV, após o duelo.