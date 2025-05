Ex-Atlético vira favorito para ser o novo técnico do Boca Juniors

Gabriel Milito conta com boa avaliação de figura destacada no clube argentino

A “corrida” para saber quem será o novo técnico do Boca Juniors parece ter um novo favorito claro: Gabriel Milito. De acordo com a emissora de TV argentina ‘TyC Sports‘, o nome de passagem recente pelo Atlético-MG conta com a predileção de Juan Román Riquelme (presidente do clube) para assumir o cargo.

Na avaliação do mandatário boquense, o fato de ser uma figura conhecida dos tempos de atleta (compartilharam vestiário na seleção da Argentina) e ter estilo de jogo ofensivo pesam favoravelmente para Milito. Fatores esses que, inclusive, também tiveram relevância quando da escolha de Fernando Gago para ser técnico do Boca.

Assim, a questão, agora, entra no desenrolar das negociações na busca por um acordo. Algo que é facilitado, também, pelo fato de Gabi Milito estar sem clube desde que deixou o Galo, anda no fim de 2024. No Atlético, ele levantou a taça do Campeonato Mineiro, mas viu seu trabalho terminar após derrotas nas finais da Copa do Brasil (Flamengo) e da Libertadores, para o Botafogo. Ao todo, foram 62 jogos com 23 vitórias, 20 empates e 19 derrotas.

Antes de Milito, o outro nome que pintava com mais aceitação na alta cúpula boquense possui uma lendária história na instituição, caso de Carlos Bianchi. Porém, o dono de quatro edições de Libertadores e três títulos do Mundial de Clubes não demonstra interesse em retomar a função onde teve seu último trabalho no ano de 2015. Oportunidade essa, aliás, em que dirigiu justamente o Boca.

Sem pressa

Nesse momento, a postura da diretoria do Boca Juniors é de tranquilidade mesmo com o clube em uma instância importante do Campeonato Argentino. Com Mariano Herrón sendo o treinador interino, a equipe disputa as oitavas de final do Apertura, contra o Lanús, em jogo único.