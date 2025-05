Erros individuais tornam-se tônica do Vasco no Brasileirão

A derrota do Vasco para o Palmeiras no último domingo (4) deu mostras de uma tônica que acomete o time da Cruz de Malta. Afinal, após erro individual do volante Hugo Moura, a equipe do técnico interino Felipe Loureiro sofreu revés por 1 a 0 para o Verdão, líder do Brasileirão.

O primeiro saiu logo na rodada inaugural do torneio. O Cruz-Maltino fazia jogo duro contra o Santos, em São Januário, e saiu atrás do marcador. O volante Paulinho, afinal, errou passe grosseiro no meio-campo, dando nos pés do atacante adversário – Tiquinho Soares -, que deixou Barreal na cara do gol para abrir o placar. O Cruz-Maltino, no entanto, se recuperaria e sairia com uma vitória por 2 a 1, de virada.

Na segunda rodada, novos erros. Desta vez, João Victor foi o principal ator na derrota por 3 a 0 contra o Corinthians. Ele errou o bote e escorregou no lance do segundo gol do time paulista, além de marcar um gol contra no último lance do jogo. Neste tento em particular, Léo Jardim (em sua única defesa no jogo) rebateu a bola contra o rosto do zagueiro, que nada pode fazer.

O jogo seguinte também contou com erro individual, apesar de vitória por 3 a 1 sobre o Sport. Quando o marcador anotava 2 a 0 e a partida parecia controlada, Hugo Moura errou o tempo da bola e jogou contra o próprio patrimônio após cobrança de escanteio. Rayan, no entanto, salvaria a pele do companheiro em lindo gol de contra-ataque, fechando o caixão dos pernambucanos.