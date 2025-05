Edmundo critica Pedrinho e anuncia oposição ao presidente do Vasco em 2026

Ídolo do Cruz-Maltino, o jogador anunciou nesta segunda-feira (5) que foi excluído do grupo Sempre Vasco pelo próprio presidente

“Eu dou graças a Deus de ter saído, de não fazer mais parte dessa administração. E agora, ao ser excluído do grupo da Sempre Vasco, me decepciono com muita gente lá dentro também. Muita gente mesmo, porque todos sabem que eu ajudei a criar esse grupo, eu sou um dos fundadores. Botei a minha cara para que esse grupo assumisse, e claro que à frente de um grupo tem que ter a figura do presidente. Todos nós entendíamos que o Pedrinho seria o melhor, mas hoje, de coração, eu tenho certeza absoluta de que eu errei, e errei de longe. Errei de longe”, declarou.

O ex-jogador Edmundo rompeu com a atual gestão do Vasco e criticou o presidente Pedrinho. Durante uma transmissão ao vivo realizada nesta segunda-feira (5) em seu canal no YouTube, o “Mundo Ed”, o ídolo Cruz-Maltino revelou que não faz mais parte do grupo político Sempre Vasco, liderado pelo atual mandatário do clube.

Além disso, Edmundo assumiu publicamente a oposição ao projeto e a vontade de tirar Pedrinho do poder em 2026. O ex-jogador deixou em aberto a possibilidade de reavaliar sua postura, mas apenas em algumas condições.

“O ano que vem é um ano de eleição, e a única certeza que eu tenho é que eu serei contra o Pedrinho. Podem escrever. Contra, totalmente contra. Eu tinha prometido para minha família não me envolver, não me meter mais na política do Vasco, mas eu me sinto obrigado a tirá-lo da presidência do Vasco. Esse será o meu compromisso com vocês. A não ser que ele consiga o título de campeão brasileiro, ou no ano que vem ganhe a Libertadores. Fora isso, eu vou me empenhar bastante para tirá-lo do comando do Vasco da Gama”, disse o ex-jogador.

Mais criticas a Pedrinho

Em outro momento de críticas ao atual presidente do Vasco, Edmundo confirmou que Pedrinho é honesto, mas cravou que o mandatário não faz um bom trabalho no time carioca. Além disso, comparou seu trabalho com os de Campelo e Salgado, seus antecessores.

“Um bom trabalho ele não faz, honesto ele é. Mas um bom trabalho ele não faz. O trabalho é tão ruim quanto o do Campelo e do Salgado. É tão ruim quanto, e olha que se gastou bastante. O Vasco fez um novo contrato com a televisão, fez um novo contrato com a Brax… Então, sem dúvida nenhuma, o Pedrinho poderia estar fazendo um trabalho bem melhor “, disparou Edmundo.