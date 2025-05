Derrota para o Bahia consolida marca negativa do Botafogo

Glorioso se distancia do topo no Campeonato Brasileiro e corre risco de eliminação na Libertadores da América

Antes de Renato Paiva, atual treinador alvinegro, nesta temporada, o Botafogo passou pelas mãos de Carlos Leiria e Cláudio Caçapa. Os dois, no entanto, como interinos. O time perdeu dois títulos (Supercopa do Brasil para o Flamengo e Recopa para o Racing) e terminou o Campeonato Carioca na nona colocação, perdendo a chance de garantir logo a vaga na Copa do Brasil em 2026.

A jornada negativa em Salvador consolidou uma marca negativa para o Botafogo. No sábado (3), após perder para o Bahia por 1 a 0 , na Arena Fonte Nova, pela rodada 7 do Brasileirão, o Glorioso ultrapassou, em 2025, o número de derrotas que teve na temporada inteira de 2024. São 14 resultados negativos na conta, em 25 compromissos. Apenas oito vitórias e três empates. No ano passado, foram 43 triunfos, 19 empates e 13 derrotas.

Com Paiva, o Botafogo é o terceiro colocado do Grupo A da Copa Libertadores, com três pontos. Ou seja, hoje o atual campeão do torneio estaria eliminado e na fase do mata-mata final da Copa Sul-Americana. Na terça-feira (6), o Glorioso visita o Carabobo, na Venezuela, para mudar este quadro.

No Brasileirão, o Botafogo é o 11º lugar, com oito pontos. No domingo (11), receberá o Internacional, no Estádio Nilton Santos.

“Meu trabalho é tentar encontrar soluções em cima dos problemas que a equipe tem, com lesões e suspensões. Entramos com 11, e temos um elenco que tem que dar resposta”, cobrou Renato Paiva, após o encontro com o Esquadrão de Aço.

