Cruzeiro vence e assume liderança do Brasileirão Feminino

O Cruzeiro é o novo líder do Brasileirão Feminino. As Cabulosas dominaram a partida e venceram o Real Brasília por 3 a 0, nesta segunda-feira (5), no Estádio Defelê, na capital federal. Dessa forma, manteve a invencibilidade, chegou aos 23 pontos e assumiu a liderança isolada da competição.

As Cabulosas dominaram o jogo desde o começo. Assim, o Cruzeiro encaminhou a vitória no primeiro tempo. Marília abriu o placar aos 18 minutos, enquanto Gisseli ampliou aos 32. Já na etapa final, Marília voltou a balançar as redes, aos 17, e fechou o placar em Brasília.