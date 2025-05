Cruzeiro tem Gabigol e mais dois desfalques para confronto pela Sul-Americana

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por sua vez, o volante Christian passará por uma pequena cirurgia ortodôntica e não estará disponível para atuar na partida desta quarta-feira.

Já o atacante Gabi teve detectada uma mialgia nos músculos posteriores das coxas na partida contra o Vila Nova-GO, pela Copa do Brasil. Com isso, o atleta participou dos últimos treinamentos e da partida contra o Flamengo de acordo com um controle feito pela comissão técnica e departamento de performance e saúde do clube. Nos próximos dias, será feito um trabalho individualizado com o atacante para plena recuperação visando à sequência das competições”.