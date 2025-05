Corinthians x América de Cali (COL): onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians enfrenta o América de Cali, da Colômbia, nesta terça-feira (06), na Neo Química Arena, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida é decisiva para as pretensões do Timão, que ainda sonha com a classificação. Somente a vitória mantém vivas as chances de avançar à próxima fase.

Como chega o Corinthians

Sob o comando de Dorival Júnior, o Corinthians contará com o retorno do lateral-esquerdo Fabrício Angeleri. Por outro lado, o zagueiro Gustavo Henrique está fora após passar por uma cirurgia para tratar uma hérnia. Expulso contra o Racing, do Uruguai, Félix Torres também desfalca a equipe.

No ataque, a esperança de gols é Yuri Alberto, que marcou três vezes na última rodada do Brasileirão, contra o Internacional. Dorival vai escalar o time titular na competição continental. Vale lembrar que somente o primeiro colocado do grupo avança diretamente à próxima fase, enquanto o segundo enfrentará um eliminado da Libertadores. Atualmente, o Corinthians ocupa a terceira posição, com quatro pontos.

Como chega o América de Cali

A equipe colombiana também tem desfalques. O goleiro José Graterol, em recuperação de uma lesão no joelho, está fora da partida. O América precisa vencer, já que apenas o líder do grupo avança. Em caso de empate e com uma possível vitória do Huracán sobre o Racing, o time argentino dispara na liderança. Os atacantes Vergara e Holgado são as principais esperanças de gols dos visitantes.