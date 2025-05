Corinthians vive expectativa para renovar com Matheus Bidu

Timão negocia um novo acordo com o lateral-esquerdo desde o começo da temporada, que deve assinar um vínculo de três anos com o clube

O Corinthians está muito próximo de acertar uma renovação de contrato com o lateral-esquerdo Matheus Bidu. O novo vínculo deve ser por mais três temporadas. O Timão entende que o jogador é uma peça importante do elenco. Assim, vai se reunir com o empresário do atleta para selar o novo acordo.

Apesar de não ser mais o titular da equipe desde a chegada do argentino Fabrizio Angileri, Matheus Bidu segue com prestígio no Parque São Jorge. Tanto que as conversas para estender o vínculo acontece desde o começo do ano. Além disso, a expectativa pelo novo acordo é grande, segundo o diretor de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado.

“Essa semana nós temos mais uma conversa para ver se algo está sendo adiantado em relação a isso”, disse o diretor de futebol do Corinthians, após o duelo contra o Internacional.

Bidu tem contrato válido até o fim deste ano e estenderá o vínculo por mais três anos. Além disso, ele vai receber uma valorização salarial progressiva. O acordo ainda não foi assinado por causa de pequenas divergências na forma de pagamento e algumas cláusulas do contrato.

Até aqui, Bidu tem 89 jogos com a camisa do Timão, com cinco gols marcados e seis assistências. Seu melhor momento, entretanto, aconteceu na reta final do ano passado, quando o jogador foi fundamental na arrancada do Corinthians para escapar da zona de rebaixamento do Brasileiro e terminar com uma vaga na Libertadores.