Corinthians pode negociar Félix Torres na próxima janela

Félix Torres pode deixar o Corinthians na próxima janela de transferências. O clube se reuniu com o estafe do jogador para debater uma possível negociação no meio do ano, de acordo com informações do portal “Meu Timão”. Contudo, a possibilidade de um empréstimo foi descartada, tanto pelo alvinegro quanto pelos agentes do equatoriano.

O jogador, de 27 anos, foi contratado em janeiro do ano passado junto ao Santos Laguna, do México, por 6,5 milhões de dólares (cerca de R$ 31,5 milhões na época) por 80% dos direitos econômicos. Porém, o Corinthians foi acionado na Fifa pelos mexicanos por causa da falta de repasse dos valores. Assim, foi condenado a pagar 6 milhões de dólares.