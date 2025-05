Clubes do Amapá se solidarizam após morte de jogador em operação policial

Morte de Wendel Cristian, de 21 anos, após intervenção da Polícia Militar da capital, causou indignação local. Agentes foram afastados / Crédito: Jogada 10

Uma intervenção da Polícia Militar do Amapá, na madrugada do último domingo (04/05), causou a morte de sete pessoas em um bairro da capital. Entre elas a do meio-campista Wendel Cristian da Conceição, de 21 anos, que foi velado nesta segunda-feira (05). O episódio causou indignação da população. Assim, após a repercussão, clubes locais se solidarizaram pelo incidente. São os casos do Esporte Clube Macapá e o Ypiranga. “O Ypiranga Clube lamenta profundamente a perda irreparável de Wendel Cristian. Uma morte trágica, precoce e com requintes de crueldade, que atinge o esporte com indignação e pesar. Wendel foi vítima de uma falha que jamais deveria ter acontecido. Sua partida nos fere, nos revolta, nos silencia”, frisou o Ypiranga em comunicado oficial.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amapá, a ação policial ocorreu depois de a PM de Macapá receber uma denúncia envolvendo tráfico de drogas. Inclusive, com a presença de pessoas armadas. A operação ocorreu no bairro Pantanal, na Zona Norte da capital. Segundo à Polícia Militar local, a operação assegurou a apreensão de armas de alto calibre com numerações raspadas, assim como pistolas e revólveres. Além de carregadores e munições de diversos calibres, drogas e dinheiro. Após a propagação negativa, houve o afastamento dos agentes, nesta segunda-feira (05), que conduziram a ação População do Amapá questiona versão policial sobre a operação A intervenção causou revolta, pois três das sete vítimas não possuíam envolvimentos criminais, segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública do Amapá, José Rodrigues de Lima Neto. Ele relata que estas pessoas estavam no veículo que atirou contra os policiais. Por sinal, um dos mortos é um menor, de 14 anos.