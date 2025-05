CBF divulga detalhes da Copa do Brasil Feminina 2025; confira

Torneio está de volta após nove anos de pausa e está previsto para iniciar no dia 21 de maio, com 64 clubes na disputa pelo título

A Copa do Brasil Feminina está de volta ao calendário do futebol nacional após nove anos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta semana os detalhes da edição de 2025, que contará com a participação de 64 equipes representando todas as regiões do país.

O pontapé inicial, então, será no dia 21 de maio, enquanto a grande final acontece em 19 de novembro. A última edição do torneio aconteceu em 2016, quando o Audax/Corinthians conquistou o título ao vencer o São José-SP na decisão, por 5 a 3 no placar agregado.