CBF dá prazo para definir técnico da Seleção e indica perfil ‘dominante’

“Estamos constantemente em reuniões internas aqui na CBF, eu, Juan, principalmente, juntamente com o presidente Ednaldo (Rodrigues), na tentativa de definir o mais rapidamente possível esse nome. Até por questões de negociação e também de sigilo, fica praticamente impossível a gente ficar aqui falando a respeito de probabilidade. Sabemos que é um tema nacional, a escolha do técnico da seleção brasileira, de extrema responsabilidade. Mas nós temos aí a intenção de, num prazo máximo, ainda na semana que vem ter essa definição”, declarou no “Redação”, do Sportv.

“Os nomes já ventilados indicam um treinador que tenha um perfil de campo com um modelo de jogo dominante, próprio. Hoje a Seleção Brasileira não aceita nada diferente. Mas também com uma liderança importante perante os jogadores, e é por isso que acabamos convergindo para esses nomes”, garantiu Rodrigo Caetano.

“Sempre se tem um plano alternativo, mas óbvio que trabalhamos com esse cenário de ter a concretização de um desses nomes. Temos que tratar as questões de forma interna, elas podem fazer a diferença em prol da CBF, da Seleção. Trabalhamos com cautela, mas óbvio que trabalhamos com planos alternativos. É determinação do presidente que tenhamos o novo treinador na convocação e, principalmente, nos jogos.”

O próximo jogo da Seleção Brasileira será no dia 5 de junho, contra o Equador, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. O Brasil está em quarto lugar na tabela de classificação, com 21 pontos. A Seleção está há 38 dias sem técnico.

