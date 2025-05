Augusto Melo sofre novo pedido de impeachment no Corinthians

O presidente do Corinthians , Augusto Melo, virou alvo de um terceiro pedido de impeachment no clube. Nesta segunda-feira (5), Paulo Roberto Bastos Pedro, membro do Conselho de Orientação (Cori), protocolou um novo pedido de impeachment contra Augusto Melo. O conselheiro prevê a destituição do presidente por conta da reprovação das contas do clube de 2024.

O conselheiro e membro do CORI, aliás, fez uma análise da prestação de contas para basear o voto contrário e protocolar o pedido de saída de Augusto Melo.

– Descumprimento dos prazos na publicação dos balancetes e de envios ao CORI;

– Falta do processo previsto no estatuto para a contratação das empresas de segurança;

– Ausência de revisão orçamentária, assim como a falta do relatório da Ernst & Young;

– Ausência de informações ao CORI sobre o desenvolvimento das atividades do clube;

– Contratações do Departamento de Futebol (pela falta de pedido de apuração das responsabilidades do diretor de futebol);

– Gestão dos ingressos e problemas direcionados com a OneFan (Fiel Torcedor e ingressos da Neo Química Arena);

– Gestão em desacordo com a regulamentação do Profut e da Lei Geral do Esporte

E o caso VaideBet?

Ainda segundo o protocolo, o conselheiro preferiu não elencar o caso “VaideBet” como um dos fatores que motivam o impeachment. Afinal, o caso está sob investigação da Polícia Civil de São Paulo. Augusto Melo, inclusive, prestou depoimento na condição de “investigado” no último mês.

O primeiro pedido de impeachment foi pelo Conselho Deliberativo por conta do caso “VaideBet”. Além desse, o segundo, via o próprio Cori, teve a ver, principalmente, com a falta de informação sobre as pendências financeiras do clube.