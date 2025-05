Atlético-MG aguarda exames médicos para assinar com Dudu

O Atlético-MG segue aguardando a chegada do atacante Dudu. No momento, faltam somente os exames médicos e a assinatura do contrato para que ele seja confirmado como novo reforço do clube. As partes já definiram as bases salariais e o tempo de vínculo com a diretoria.

Livre no mercado após rescindir com o Cruzeiro, Dudu abriu negociações com o Galo. O reencontro com o técnico Cuca, com quem trabalhou no Palmeiras, facilitou o avanço das conversas. Enquanto recebia R$ 1,8 milhão mensais no clube celeste, o atacante deve ter vencimentos em torno de R$ 900 mil no Atlético — valor semelhante ao de Júnior Santos, Rony, Bernard e Scarpa.