Arias supera marca de Thiago Neves no Fluminense

Maior garçom do futebol brasileiro na temporada, Jhon Arias escreveu mais um grande capítulo de sua história com a camisa tricolor. Com as duas assistências na vitória sobre o Sport por 2 a 1, no último sábado (3), o colombiano chegou a 53 passes para gols pelo Fluminense. Dessa forma, ultrapassou o ídolo Thiago Neves e se isolou no segundo lugar do ranking.

Segundo o site “Estatísticas Fluminense”, o argentino Conca é o jogador com mais assistências pelo clube no século, com 71. Arias, agora, é o segundo colocado, com 53, seguido de Thiago Neves com 51. Contudo, ele não é o único do atual elenco no top 10. Ganso aparece em oitavo com 34, atrás de nomes como Fred (42), Gustavo Scarpa (40), Magno Alves (39) e Roger (36).