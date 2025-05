Alianza Lima x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor vai até Lima, no Peru, tentando manter a invencibilidade na Libertadores e buscar encaminhar sua classificação para as oitavas

O São Paulo se prepara para mais um compromisso importante na Libertadores. O Tricolor encara o Alianza Lima, no Peru, às 19h desta terça-feira (06/5), pela quarta rodada da fase de grupos da competição continental. O time de Luis Zubeldía é o líder do Grupo D, com sete pontos e pode encaminhar a classificação para o mata-mata em caso de vitória. Já os peruanos estão na terceira posição, com quatro pontos somados e tenta entrar de vez na briga pelas oitavas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como chega o Alianza Lima

O Alianza Lima chega para o duelo contra o São Paulo ainda sonhando com a classificação às oitavas de final da Libertadores. Com quatro pontos somados no Grupo D, a equipe peruana ocupa a terceira colocação e aposta no fator casa para surpreender. Além disso, os peruanos chegam motivados após empatarem no Morumbis e somar seu primeiro ponto na história em território brasileiro. Contudo, o volante Jean Archimbaud e o meia Pablo Ceppelini seguem lesionados e estão fora. Em contrapartida, o atacante Alan Cantero está de volta, recuperado de contusão.

Como chega o São Paulo

O São Paulo chega embalado para a quarta rodada da fase de grupos da Libertadores com uma campanha sólida: são duas vitórias e um empate. E para a partida, o técnico Luis Zubeldía terá dois retornos importantes. Afinal, o zagueiro Arboleda e o volante Pablo Maia estão recuperados de lesão e foram relacionados para a partida. Além disso, Lucas Moura, que retornou contra o Fortaleza, também será opção para o treinador argentino. Por outro lado, Oscar até iniciou sua transição física, mas não viajou com a delegação e segue fora. Por fim, Calleri, Luiz Gustavo e Igor Vinícius seguem no departamento médico.

ALIANZA LIMA X SÃO PAULO

4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

Data e horário: 06/05/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Alejandro Villanueva, Lima (PER)

ALIANZA LIMA: Vizcarra; Huamán, Zambrano, Garcés e Trauco; Castillo, Lavandeira, Noriega e Quevedo; Hernán Barcos e Succar. Técnico: Néstor Gorosito

SÃO PAULO: Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Lucas Ferreira, André Silva e Ferreirinha. Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)