Alan Patrick marca presença em treino e alivia preocupação no Inter

Meio-campista tornou-se dúvida depois de indicar dores musculares na coxa. Situação exigiu que fosse substituído no último jogo do Colorado

Alan Patrick trouxe alívio ao Inter e sua torcida, pois esteve presente na reapresentação do elenco do Inter, nesta segunda-feira (05). O clube publicou um registro do treino em que o camisa 10 realizou atividades físicas ao redor do campo junto dos demais titulares. Assim, a princípio, o meio-campista traz esperança que não seja ausência para jogo decisivo contra o Atlético Nacional pela Libertadores.

Ele passou a preocupar após reclamar de dores musculares durante a derrota, de virada, para o Corinthians por 4 a 2. Tal empecilho exigiu que o técnico Roger Machado substituísse o camisa 10 ainda no intervalo. Óscar Romero entrou em seu lugar. Alan Patrick realizou exames de imagem, porém o Internacional não divulgou o resultado.