Adversário do São Paulo na Libertadores tem nova queda de treinador

Adversário do São Paulo no Grupo D da Libertadores , o Talleres vive uma temporada consideravelmente conturbada. Uma prova disso é que a equipe de Córdoba ficou, pela segunda vez, em menos de um mês, sem treinador.

No início do último mês de abril, a diretoria do Talleres demitiu o técnico Alexander Medina em função dos resultados ruins angariados até então. Apesar da conquista da Supercopa Internacional, contra o River Plate, o retrospecto era desfavorável na temporada 2025. Ao ponto de, com somente uma vitória em 13 partidas, o time cair na primeira fase da Copa Argentina para o modesto Armenio, da terceira divisão nacional.

Desse modo, uma figura identificada com o clube cordobês e conhecida também no Brasil (Pablo Guiñazú, ex-Internacional e Vasco) assumiu interinamente após período em que foi dirigente da T. Além disso, logo depois de três partidas, a diretoria lhe ofereceu a continuidade como efetivo e ele aceitou. Tanto em função do carinho pela instituição como por seu desejo de dar sequência a carreira no banco de reservas.

Porém…

Apesar da melhora especialmente na avaliação de ambiente do grupo, os resultados não foram suficientes para evitar a eliminação na primeira fase do Apertura argentino. Com 13 pontos em 48 disputados, o time ficou em 14° lugar (penúltimo) no Grupo B, a frente apenas do San Martín de San Juan. Com isso, o próprio Guiñazú disse, na entrevista coletiva após a derrota para o Instituto, no último domingo (4), que estava deixando o cargo de técnico do Talleres.

A situação ocorre em semana onde a equipe do norte da Argentina precisa evitar outra eliminação precoce. Dessa vez, na Libertadores. Passadas três rodadas no Grupo D, o São Paulo lidera a chave, com sete pontos, seguido do Libertad (seis) e Alianza Lima, com quatro pontos. Sem pontuar até então, qualquer resultado diferente de vitória contra o Libertad, na quinta-feira (8), pode acabar com as chances até mesmo de vaga no playoff da Sul-Americana.