Yuri Alberto celebra artilharias pelo Corinthians

Atacante do Corinthians assume posto de maior goleador da Neo Química Arena e do Timão no Século XXI

Além do hat-trick particular na vitória do Corinthians sobre o Inter por 4 a 2, o atacante Yuri Alberto voltou para casa no último sábado (3) com dois feitos para lá de importantes. Afinal, ele assumiu a artilharia do Timão no Século XXI (2001-2025) e empatou com Romero como o goleador máximo da Neo Química Arena.

Yuri Alberto chegou a 68 gols pelo Corinthians. Portanto, tem um a mais do que Romero, o segundo maior goleador do Timão no Século. O atual camisa 9 alcançou a marca em 178 jogos, com uma média de 0,38 gols/jogo. O paraguaio, por sua vez, soma 352 jogos, o que representa uma média de 0,19 gols/jogo.