Tetracampeão escocês, Celtic fica no empate com o Rangers

Com o título garantido antecipadamente (o 12ºem 13 anos), Celtic vai até a casa do maior rival e segura o 1 a 1

Rangers e Celtic se enfrentaram neste domingo pela manhã, 4/5, pelo Campeonato Escocês. No fim das contas, empate em 1 a 1 neste jogo num Ibrox Stadium lotado. O Rangers, que foi mais ofensivo e jogou em casa, saiu na frente com um gol de Dessers no primeiro tempo. Já o Celtic empatou com o atacante Idah na etapa final. O Celtic, que teve mais posse de bola (60%), enquanto o Rangers finalizou mais vezes (12 a 7).

O resultado teve pouco impacto no campeonato, já que o Celtic, líder com 85 pontos, conquistou o título antecipadamente, chegando ao seu 55º troféu. Assim, empata exatamente com o Rangers (atual vice-líder com 65 pontos) como os maiores campeões da Escócia. Vale lembrar que o Celtic vem aproveitando os últimos anos para diminuir a diferença, após o Rangers decretar falência em 2012, sido rebaixado à Quarta Divisão e precisar escalar as divisões até retornar à elite. Não por acaso, nos últimos 14 anos, o Celtic venceu 13 campeonatos — o único título do Rangers nesse período foi na temporada 2020/21.