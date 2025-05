Paiva: ‘Se tivéssemos a mesma eficácia do Bahia…’

O Botafogo, sob o comando do técnico Renato Paiva, completou seis jogos sem marcar fora de casa. O time não sabe o que é balançar redes como visitante. Neste sábado (4), na Arena Fonte Nova, não foi diferente. Pois o Glorioso perdeu para o Bahia por 1 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico português lamenta e culpa, então, a falta de pontaria do ataque alvinegro.

“Se tivéssemos a mesma eficácia do Bahia, pelo menos, teríamos empatado. Tivemos mais de uma oportunidade clara. Não aproveitamos e fomos penalizados, mais uma vez perdendo fora e mais uma por 1 a 0. O nosso nível de eficácia ofensiva tem que melhorar, porque criamos para igualar”, iniciou Paiva.